Gwyneth Paltrow litt damals bei Brad Pitt und Jens Hochzeit

Gwyneth Paltrow (52) hat zugegeben, dass sie traurig war, als ihr Ex-Verlobter Brad Pitt (61) im Jahr 2000 Jennifer Aniston (56) heiratete. Das offenbart ein neues Buch über die Schauspielerin mit dem Titel "Gwyneth: The Biography". Obwohl Gwyneth damals in der Öffentlichkeit kühl reagierte, als Journalisten sie auf die Hochzeit ansprachen, soll sie in ihrem privaten Umfeld über ihre Gefühle gesprochen haben. Laut der Biografie von Amy Odell soll Gwyneth sogar geäußert haben, dass Brad einen "schlechten Geschmack bei Frauen" habe.

Bereits in den 90er-Jahren waren Gwyneth und Brad eines der bekanntesten Paare Hollywoods. Die beiden hatten sich am Set des Thrillers "Sieben" kennengelernt und waren von 1996 bis 1997 verlobt, bevor sie sich trennten. Differenzen zwischen den beiden wurden unter anderem auf ihre unterschiedlichen Hintergründe zurückgeführt: Brad wuchs in einer konservativen Familie in Missouri auf, während Gwyneth in Manhattan eine elitäre Ausbildung genoss. Es heißt, Gwyneth habe manchmal das Gefühl gehabt, intellektuell überlegen zu sein. Nach der Trennung sprach Gwyneth offen darüber, wie schwer ihr die Trennung damals gefallen war, und erklärte, dass sie "total am Boden zerstört" gewesen sei.

Heute ist Gwyneth längst weitergezogen und seit 2018 mit dem Drehbuchautor und Produzenten Brad Falchuk (54) verheiratet. Zuvor war sie mit dem Coldplay-Sänger Chris Martin (48) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Brad, der nach seiner Scheidung von Jennifer Aniston mehrere Beziehungen hatte, war zuletzt mit Angelina Jolie (50) verheiratet. Diese Verbindung scheiterte jedoch ebenfalls. Trotz der schmerzhaften Vergangenheit blicken sowohl Gwyneth als auch Brad auf bewegte und erfolgreiche Jahre im Privatleben und in ihren Karrieren zurück.

Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, Mai 2004

Getty Images Brad Falchuk und Gwyneth Paltrow im Januar 2024 in Los Angeles