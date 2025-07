Deshalb ist Elena Miras Kim Virginia Hartung nun entfolgt

Elena Miras (33) zieht einen Schlussstrich: Die Make Love, Fake Love-Single-Lady hat sich von ihrer Reality-TV-Kollegin Kim Virginia Hartung (30) auf Social Media distanziert. So erklärte sie in einem Instagram-Q&A, dass sie diejenige war, die den ersten Schritt gemacht und Kim entfolgt sei. "Ich habe mich dazu entschieden, ihr zu entfolgen und ehrlich gesagt, hoffe ich, sie tut dasselbe bei mir oder hat es bereits getan", führte Elena aus. Insbesondere nachdem Kim in den vergangenen Monaten mit ihrer Schwangerschaft und ihrer tragischen Stillgeburt für Aufsehen sorgte.

In ihrer Story machte Elena deutlich, dass das Maß für sie danach voll war: "Sobald Kinder hineingezogen werden, ist Schluss mit Unterhaltung. Da ziehe ich eine klare Grenze." Die Ex von Mike Heiter (33) ist selbst Mutter einer Tochter und legt großen Wert darauf, Kinder aus Kontroversen oder medialen Diskussionen herauszuhalten. Mit dem Thema rund um Kim scheint Elena damit durch zu sein. Elena äußerte zwar öffentlich keine Zweifel an Kims Geschichte – dafür aber viele andere Reality-TV-Kollegen sowie Fans.

Im Laufe ihrer Schwangerschaft hatten Fans einige Ungereimtheiten entdeckt. Im Juni gab Kims Partner Nikola Glumac (29) schließlich bekannt, dass sie ihre gemeinsame Tochter verloren haben. "Du bist gegangen, bevor du richtig da warst. [...] Ich habe mir ausgemalt, wie du lachst, wie du weinst, wie du lebst. Ich wollte dich beschützen vor allem, was diese Welt dir antun könnte und ich tröste mich mit dem Gedanken, dass du in einer besseren Welt bist. Einer, in der Liebe wirklich bedingungslos ist", trauerte die Dschungelcamp-Teilnehmerin daraufhin auf Social Media.

Collage: RTL, RTL Collage: Elena Miras und Kim Virginia Hartung

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac