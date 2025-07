Felix Baumgartner feierte vor seinem Tod noch Geburtstag

Felix Baumgartner feierte nur wenige Tage vor seinem tragischen Tod noch einen Geburtstag. Wie Bild berichtete, hatte der verunglückte Extremsportler die junge Italienerin Sahora in Fermo besucht, die dort ihren 24. Geburtstag zelebrierte. Laut Sahora zeigte sich Felix in bester Laune, wirkte gesund und machte Scherze. Vier Tage später kam der 56-Jährige bei einem Paragliding-Unfall in Porto Sant'Elpidio ums Leben.

Die 24-jährige Sahora, die am Flugplatz in Fermo arbeitet, berichtete gegenüber Bild, dass Felix ausgeglichen wirkte und auf eine gesunde Ernährung bedacht war. Mit einem Scherz versüßte er ihr die Feier, indem er die Zahlen 2 und 4 auf ihrer Geburtstagstorte vertauschte und humorvoll meinte: "Wir sehen uns wieder, wenn du 42 wirst." Felix verbrachte den Tag offenbar in lockerer, ungezwungener Atmosphäre, ohne Vorzeichen des tragischen Endes, das ihn nur wenige Tage später ereilen würde.

Felix wurde durch seinen Rekordsprung aus der Stratosphäre im Jahr 2012 bekannt. Erst vor Kurzem ergaben Ermittlungen, dass eine Kamera, die Felix für Aufnahmen an seinem Paraglider befestigt hatte, möglicherweise den Absturz verursachte. Eine Fehlfunktion des Segels konnte trotz aller Versuche nicht mehr rechtzeitig kompensiert werden. Bereits in der Vergangenheit hatte Felix durch seine extremen Abenteuer immer wieder die Grenzen des Möglichen herausgefordert.

Getty Images Felix Baumgartner, Januar 2018

Getty Images Felix Baumgartner, Extremsportler

