So groovy war Selena Gomez' 70er-Party zum 33. Geburtstag

Selena Gomez (32) hat ihren 33. Geburtstag mit einem glitzernden Disco-Event im Stil der 70er-Jahre gefeiert, bei dem auch ihre beste Freundin Taylor Swift (35) nicht fehlen durfte. Die Feier fand im legendären Hollywood Roosevelt Hotel statt und hatte eine beeindruckende Gästeliste, darunter Selenas Verlobter Benny Blanco (37) und Sängerin sowie Schauspielerin Sofia Carson. In den auf Instagram geteilten Fotos posiert Selena in einem funkelnden Jumpsuit neben Taylor, die in einem eleganten schwarzen Minikleid ihre berühmten roten Lippen zur Schau stellte. Die Gastgeberin gewährte zudem einen Einblick in ihr Privatleben und teilte berührende Worte über das vergangene Jahr, das sie als das schönste ihres Lebens bezeichnete.

Neben Taylors Anwesenheit sorgten vor allem die verliebten Selena und Benny für Aufsehen. Die beiden teilten während der Feier intime Momente und strahlten auf Pärchenfotos förmlich vor Glück. Gäste feierten auf einer Dachterrasse unter dem funkelnden Nachthimmel, während im Hintergrund Disco-Klänge die ausgelassene Stimmung untermalten. Für Selena, die offiziell erst am Dienstag, dem 22. Juli, Geburtstag hat, war die Party schon jetzt ein Höhepunkt eines Lebensjahres voller persönlicher und beruflicher Meilensteine. Dazu gehören ihre gefeierte Rolle in Only Murders in the Building und die Veröffentlichung eines gemeinsamen Albums mit Benny, das intime Einblicke in ihr Leben gibt.

Der Abend markierte nicht nur ein weiteres Kapitel in Selenas bewegtem Leben, sondern war auch eine Hommage an ihre Liebsten. Die Sängerin und der Musikproduzent kennen sich bereits seit vielen Jahren und wurden Ende 2023 ein Paar. Schließlich hielt Benny im Dezember 2024 um Selenas Hand an. Wie ein Insider kürzlich gegenüber Daily Mail ausplauderte, soll schon in wenigen Monaten die Hochzeit der beiden stattfinden: Im September 2025 werden sich die Turteltauben angeblich das Jawort geben – in Montecito.

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, Juli 2025

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Benny Blanco, Juli 2025