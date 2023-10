"Haben gef*ckt": Flocke und Arielle Rippegather hatten Sex!

Was geht da bei Arielle Rippegather (33) und Kevin Platzer alias Flocke? Aktuell stehen die beiden für B:REAL – Echte Promis, echtes Leben vor der Kamera und lassen sich in ihrem Privatleben begleiten. Zurzeit leben die Realitystars zusammen in einer luxuriösen Wohnung in Berlin – und offenbar brauchen sie schon gar keine getrennten Schlafzimmer mehr: Arielle und Flocke haben eine Freundschaft Plus!

Das offenbaren die beiden ihren Freunden Diogo Sangre (29) und Chris Broy (34) bei "B:Real". "Ich sage es jetzt: Wir haben gef*ckt. [...] Es war wunderschön. Sie ist eine Frau durch und durch", gesteht Flocke. Und auch Arielle scheint das Liebesabenteuer gefallen zu haben: "Er hat mich sehr glücklich gemacht." Deswegen ist die Leidenschaft nach dem erotischen Intermezzo auch noch nicht verglüht. "Hoffen wir, dass es nicht bei dem einen Mal bleibt. Vielleicht war es ja auch schon zwei- oder dreimal, wer weiß", deutet sie vielsagend an.

Eine Beziehung können sich die beiden aber nicht vorstellen. "Wir haben halt Sex. Nicht mehr und nicht weniger", macht Arielle deutlich. Ihr Herz sei aktuell gebrochen und die Nähe zu Flocke tue ihr in dieser Zeit gut – beide könnten Sex und Liebe perfekt voneinander trennen: "Also wir sind jetzt nicht verliebt, aber es ist praktisch, wenn man zusammenwohnt."

