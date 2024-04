Tanja Szewczenkos Zwillinge (3) bekommen Hate wegen Frisur

Tanja Szewczenko (46) zeigt hin und wieder Einblicke in ihr Familienleben auf Instagram – so auch vor wenigen Tagen: Anlässlich des dritten Geburtstags ihrer Zwillinge Leo und Luis postete die Schauspielerin niedliche Schnappschüsse. Doch statt sich mit den Knirpsen zu freuen, hagelte es in den Kommentaren Kritik. "Was deine Kinder dir eines Tages um die Ohren hauen, ist: 'Mama, hatten wir damals kein Geld für den Friseur?' Die Jungs sehen unmöglich aus", "So hübsche Jungs... Aber nicht mit dem Haarschnitt – die sehen aus wie Prinz Eisenherz" oder "Aber bitte Tanja – warum so ein Ponyhaarschnitt?", waren nur einige der kritischen Stimmen.

Andere wiederum konnten die negativen Kommentare nicht nachvollziehen und verteidigten Tanja und ihre beiden Jungs. "Ich wusste nicht, dass erwachsene Menschen über kleine Kinder herziehen. Schämt euch! Die Jungs sehen klasse aus! So hübsch und süß!", wetterte etwa ein User, während ein anderer schrieb: "Was ist nur mit manchen Menschen verkehrt? Da haben zwei Jungs Geburtstag und es wird über deren Haarschnitt diskutiert beziehungsweise geurteilt. Warum? [...] Komische Welt."

Tanja selbst ließ sich von den negativen Stimmen nicht beirren. "Happy Birthday, Leo und Luis! Heute ist euer dritter Geburtstag, die Sonne könnte nicht schöner vom Himmel lachen, um euch bei eurem Ehrentag zu begleiten… Der Tag lief prima und die Kekse haben sich gefreut. Keiner krank, kein Unwetter, keine geplatzte Leitung, keine außergewöhnlichen Vorkommnisse", freute sich die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin unter einigen Bildern, auf denen sie mit ihrer kleinen Familie posiert. Neben ihren Söhnen Leo und Luis teilen Tanja und ihr Mann Norman Jeschke (45) noch ihre Tochter Jona.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenkos Kinder im April 2024

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko und Norman Jeschke mit ihren Söhnen

