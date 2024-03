Will Arielle Rippegather Liebescomeback mit Ex Mike Cees?

Arielle Rippegather (33) hätte offenbar nichts gegen eine erneute Beziehung mit Mike Cees! Die ehemalige B:Real-Protagonistin und der einstige Sommerhaus der Stars-Bewohner bandelten bereits 2023 miteinander an. Im Promiflash-Interview schließt die Influencerin einen nächsten Anlauf in Sachen Liebe nicht aus. "Ich sage generell in meinem Leben niemals 'nie'", deutet die Blondine an und fügt verheißungsvoll hinzu: "Gerade fühlen wir uns wohl zusammen!" Allerdings stehe gerade Mikes Gesundheit an erster Stelle – und Arielle habe gerade auch erst eine "schwere Trennung" hinter sich.

Mike machte nämlich vor wenigen Tagen publik, dass er unter üblen Panikattacken und einer Angststörung leidet. Während dieser schweren Zeit steht Arielle ihm zur Seite. "Ich bin da, wenn er mich braucht – egal in welcher Form!", stellt sie klar. Außerdem sei sie sehr stolz darauf, dass Mike seine Erkrankung öffentlich gemacht hat. "Denn das war aus meiner Sicht immer sein Fehler, nicht komplett ehrlich in der Öffentlichkeit zu sein – aus Angst, verletzt zu werden. Zu seinen Schwächen zu stehen, ist ein starker Schritt", betont sie.

Die Liebelei zwischen Arielle und Mike nahm 2023 aber kein gutes Ende... Das Realitysternchen habe nämlich herausgefunden, dass ihr Schwarm zeitgleich noch etwas mit seiner damaligen Frau Michelle Monballijn am Laufen hatte – und das, obwohl er ihr angeblich zuvor versicherte, dass zwischen den beiden alles aus und vorbei sei. "Für mich war das Thema komplett abgehakt [...] und genau das will ich ganz klar sagen, dass ich das niemals gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, da wäre noch irgendwas mit Michelle", erzählte Arielle im Herbst 2023 gegenüber Promiflash.

RTLZWEI Arielle Rippegather, "B:Real"-Star

RTLZWEI Mike Cees für "B:Real"

