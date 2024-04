Desiree wird Nummerngirl bei Jörg und Eric Sindermanns Kampf

Stress scheint hier vorprogrammiert zu sein: Jörg Hansen und Eric Sindermann (35) steigen am 29. Juni in den Ring, um gegeneinander zu boxen! Und auch Desiree Hansen wird eine entscheidende Rolle spielen, wie der "Stranger Sins"-Star gegenüber Promiflash verrät: "Heute wurde offiziell vom Boxveranstalter bestätigt, dass Desiree Nummerngirl wird – nicht nur für unseren Showkampf, sondern für alle Kämpfe. [...] Das sind tolle Nachrichten, denn Desi kann auch noch Eric das sagen und zeigen, was er ihr emotional angetan hat." In der Ehe mit Jörg war Desiree zwischenzeitlich mit Eric zusammen.

Rund drei Monate hielt ihre Liebe – jetzt ist das Erotikmodel wieder mit seinem Mann zusammen. Trotz der einstigen Beziehung mit Eric steht Jörg voll und ganz hinter Desiree. "Wir haben so viel Mist durchgemacht, aber wir waren zehn Jahre eine Einheit! Ich möchte nicht daran glauben, dass zehn Jahre voller starker Liebe daran scheitern – dass ein Jahr voller Probleme so etwas zunichtemachen kann", zeigte sich Desiree im März gegenüber Promiflash zuversichtlich, dass sie und ihr Mann wieder zueinanderfinden werden.

Jörg und Desiree sind vor allem für ihre Teilnahme an der Sexshow "Stranger Sins" bekannt. Doch kurz nach den Dreharbeiten mussten sie eine Ehekrise durchmachen – in der Zeit lernte die Blondine den Realitystar Eric kennen. Übermannt von ihren Gefühlen ließ sie sich sogar ein Tattoo für ihn stechen. Sein Gesicht ziert nun ihren Oberschenkel. Blöd nur: Das Tattoo wurde ziemlich schlecht gestochen. Der Tätowierer erklärte daraufhin auf Instagram: "Die haben auf meinen Nacken eine Shitstorm-Welle ausgelöst. Damit wieder über die gesprochen wird. Damit die wieder durch die Medien viral gehen!"

privat Desiree Hansen, Erotikmodel

privat Jörg Hansen, "Stranger Sins"-Star

