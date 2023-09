Neue Stars und Start: Alle Infos zu "B:Real" Staffel zwei!

Es geht wieder los! Die beliebte Reality-Daily-Soap B:REAL – Echte Promis, echtes Leben hatte einige pikante Storys über Eric Sindermann (35), Arielle Rippegather (32) und Co. zu bieten. Es gab Stress, niedliche Momente und vor allem ganz tiefe Einblicke in das Privatleben der deutschen Promis. In 100 neuen Folgen dürfen Fans die Realitystars weiter begleiten: In der zweiten Staffel sind sogar noch mehr bekannte Gesichter dabei!

Wie Promiflash exklusiv erfährt, dauert es gar nicht mehr so lange, bis die Geschichten weiter erzählt werden. Ab dem 2. Oktober läuft "B:Real" wieder von Montag bis Freitag auf RTLZWEI. Wer denkt, dass alles beim Alten bleibt, liegt falsch. Denn die Berliner Truppe hat Zuwachs bekommen: So sind nun auch Temptation Island-Verführer Flocke, Ex on the Beach-Star Sasa, Are You The One?-Zicke Christin Okpara (27) und Bachelorette-Boy Jona Steinig (27) dabei!

Influencerin Marlisa und ihr Ex Fabio, sowie Erotiksternchen Micaela Schäfer (39) mischten schon die erste Staffel auf – jetzt gehören sie offiziell zum Haupt-Cast dazu! Micas Fans lernten sie in dem Format auch als Duo mit ihrer Oma kennen. Der süße Umgang miteinander brachte das ein oder andere Zuschauerherz zum Schmelzen. Weniger harmonisch ging es bei Melody Haase (29) und Prinzessin Xenia (37) zu. Wie es bei den beiden wohl weitergeht?

RTL / Frank J. Fastner Flocke, Verführer bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / christinokpara Christin Queenie, Reality-TV-Star

Bieber, Tamara Xenia Prinzessin von Sachsen, TV-Bekanntheit

