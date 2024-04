Catcalling: Evelyn Burdecki fühlt sich am Bahnhof unsicher

Evelyn Burdecki (35) hat ein Hühnchen mit der Männerwelt zu rupfen. Auf Instagram meldet sich die ehemalige Dschungelcamp-Königin entrüstet bei ihren Fans, um zu berichten, was ihr gerade passiert ist. "Ich stehe hier gerade mal seit 20 Minuten am Hauptbahnhof und wurde mindestens schon fünfmal unangenehm angesprochen. Beim Vorbeilaufen wurde mir gesagt, wie geil mein Arsch ist", schildert die TV-Bekanntheit. Diese Art von ungewollter Aufmerksamkeit durch Fremde gibt ihr ein sehr unsicheres Gefühl. Schockiert betont Evelyn: "Ganz ehrlich? Was ist mit den Leuten nur los? Das ist doch alles nicht mehr normal."

Als Frau abends allein unterwegs zu sein, sei eben immer so eine Sache, erklärt die einstige Let's Dance-Kandidatin. Der Gedanke, allein in einen Zug steigen zu müssen, bereite ihr ebenfalls große Sorgen. Schnell kommt jedoch die Entwarnung: Der Zug ist voll besetzt. Evelyn wähnt sich in Sicherheit. "Das gibt mir ein gutes Gefühl. Erst recht nach dem, was gerade da so passiert ist", freut sich die Blondine. An die Männer, die sie am Bahnhof verbal belästigt haben, richtet sie eine klare Ansage: "Steckt euch euer Kompliment sonst wo hin!"

Egal, was Evelyn passiert, ihre Fans sind die Ersten, die davon erfahren. So packte die Düsseldorferin im vergangenen Jahr ebenfalls auf Social Media aus, dass sie ausgeraubt wurde! Die Täter räumten ihr Auto leer, nur Minuten, nachdem sie ausgestiegen war. Das Erlebnis schien Spuren bei ihr hinterlassen zu haben: "Natürlich werde ich jetzt immer diesen Gedanken haben, egal wo ich parke: 'Werde ich jetzt gerade beobachtet? Ist da gleich jemand an meinem Auto dran?'"

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de