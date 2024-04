Andrej Mangold will sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen

Andrej Mangold (37) ist schon seit einigen Jahren im TV-Business unterwegs. So hat der Sportler 2019 als Bachelor im Fernsehen nach seiner großen Liebe gesucht und war Teilnehmer bei Das Sommerhaus der Stars. Zudem unterhält er seine Fans auf Instagram mit täglichem Content – doch damit soll nun erst mal Schluss sein. "Ich werde mich auf unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen und ein Handy-Detox machen", erklärt Andrej gegenüber Bunte. Auf diese Art wolle sich der Ex-Freund von Jennifer Lange (30) "auf die für mich wichtigen Dinge, vor allem mein Privatleben, konzentrieren und weniger arbeiten."

In der Vergangenheit habe sein Arbeitsleben negative Auswirkungen auf seine mentale Gesundheit und sein Privatleben mit seiner Partnerin Annika Jung gehabt – seine bessere Hälfte habe ihm das vor Augen geführt: "Anni hat mir aufgezeigt, dass ich zu viele Projekte gleichzeitig habe und nicht mehr in der Lage bin, richtig zur Ruhe zu kommen." Der Realitystar ist dankbar dafür, dass er sich in dieser Zeit auf seine Liebste verlassen kann. "⁠Ich bin sehr froh, dass ich mit Anni offen und ehrlich über alles reden kann und sie mich immer unterstützt", betont er. Annika habe ihn sogar ermutigt, das Thema bei dem Event öffentlich anzusprechen, da es "so wichtig" sei, darüber zu reden. Besonders für ihn, "weil ich jemand bin, der gerne Dinge mit sich selbst ausmacht oder Sachen in sich reinfrisst", fügt Andrej hinzu. Die Influencerin betont, sie habe ihm dazu geraten, "lieber jetzt die Reißleine zu ziehen, bevor es ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen nach sich zieht." Ihr Freund habe unter großem Druck gestanden.

Wenn Andrej zukünftig weniger arbeitet und sich mehr auf sein Privatleben und die Beziehung mit Annika konzentriert, könnte sich das Paar nach und nach seiner Familienplanung widmen. Gegenüber RTL verrieten sie kürzlich, dass sie schon große Pläne schmieden: "Wir haben beide den Wunsch nach einer Familie. Wir wollen auf jeden Fall Kinder und können uns auch vorstellen zu heiraten." Wie die Internet-Bekanntheiten erzählten, wollen sie sogar zwei Kinder – "am liebsten einen Jungen und ein Mädchen."

