Gewaltäußerung: Michelle Monballijn musste Mike anzeigen

Zwischen Michelle Monballijn und Mike Cees nimmt der Rosenkrieg nun eine erschreckende Wendung. Aktuell ist das Paar bei Prominent getrennt zu sehen. Doch abseits der Show knallt es jetzt richtig. In einem YouTube-Video von Ramon Wagner packt das Model aus, dass es seinen Ex angezeigt hat. Zusammen mit Arielle Rippegather (33), die ebenfalls eine Zeit lang mit Mike zusammen war, schildert Michelle die schockierenden Details. Sichtlich mitgenommen fängt Arielle an: "Vor zwei, drei Tagen hat er mich angerufen und da hat er Äußerungen gegen Michelle gemacht, Gewaltäußerungen, die ich nicht im Detail erzählen möchte."

Die 33-Jährige habe daraufhin den Kontakt zu Michelle gesucht und ihr alles erzählt. Was Mike genau gesagt hat, lässt die Blondine offen – jedoch macht sie deutlich, dass sie sich sowohl um ihn als auch um seine Ex-Frau Sorgen mache. "Wir sind dann zusammen zur Polizei gefahren. Wir haben uns ja auch das erste Mal seit Monaten wieder gesehen. [...] Wir haben ihn angezeigt für diese Aussagen – beziehungsweise Michelle hat ihn angezeigt. Ich bin jetzt Zeugin", erzählt Arielle weiter. Vor allem Michelle ist seitdem komplett durch den Wind. "Ich kann den Mike nicht einschätzen. Nach all den Informationen, die ich habe, ist das für mich jetzt ein fremder Mann", erzählt die zweifache Mutter.

Michelle und Mike waren seit Februar 2021 ein Ehepaar. Im Oktober 2023 gaben die beiden dann ihre Trennung bekannt. In der Zwischenzeit hatte der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer auch eine Affäre mit der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit, die tatsächlich aus Sicht der Blondine auch ziemlich ernst war. Nach diesem Eklat waren die beiden Frauen nicht gut aufeinander zu sprechen. Mittlerweile habe sich die Wogen aber geglättet.

RTL Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Realitystar

