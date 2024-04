Arielle Rippegather musste wegen Mike Cees Therapie machen

Hinter Arielle Rippegather (33) liegen schwere Monate. Im vergangenen Jahr hatte die Reality-TV-Bekanntheit eine Affäre mit Mike Cees, obwohl dieser noch mit seiner Frau Michelle Monballijn zusammen gewesen war. An diese Zeit hat die Blondine keine guten Erinnerungen mehr. Im YouTube-Interview mit Ramon Wagner spricht sie von Panikattacken, die sie bei diesem Thema bekommt. "Er hat ja Videos über mich gemacht und gesagt, ich sei bedeutungslos. Damals bin ich auch wirklich in Therapie gegangen, weil das für mich so schlimm war", erinnert sich Arielle und fügt hinzu: "Die Zeit, die wir hatten, war alles andere als bedeutungslos."

Mike habe Arielle mit Blumen überrascht und sogar bei ihr gewohnt. "Ich habe einem Mann noch nie Schlüssel gegeben zu meiner Wohnung", stellt die B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Bekanntheit klar. Sie habe Mike für sich gewinnen wollen, doch der habe ein falsches Spiel gespielt: "Wir haben gesagt, sexuell lassen wir das offen, aber emotional sind wir nur füreinander da. Ich habe dann auch ganz klar die Bedingung gestellt, emotional gibt es keine Frau neben mir und schon gar nicht Michelle."

In dem Interview hört es sich so an, als könne sich Arielle kein Liebes-Comeback mit dem einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmer vorstellen. Das sah vor wenigen Wochen im Gespräch mit Promiflash noch anders aus. "Ich sage generell in meinem Leben niemals 'nie'", deutete die Influencerin an und fügte verheißungsvoll hinzu: "Gerade fühlen wir uns wohl zusammen!"

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Realitystar

RTLZWEI Arielle Rippegather, "B:Real"-Star

