Was geht denn da? Er will um Davina Geiss' Herz kämpfen!

Sind sie das neue It-Couple? Davina Shakira Geiss (20) und ihre Schwester Shania Tyra Geiss (19) haben nun ihre eigene Show: Davina & Shania - We love Monaco! In dem Format bekommen die Fans von Die Geissens mehr von den beiden Mädels zu sehen – und weniger von ihren berühmten Eltern Carmen und Robert Geiss (60). In der Folge, die heute Abend ausgestrahlt wird, scheint es spannend zu werden. Denn Davina hat einen heimlichen Verehrer: ihren Kumpel Tobi! "Tobi ist ein bisschen in Davina verliebt, aber pssst", erklärt Shania. Sie und die 20-Jährige besuchen ihren Kumpel am Gardasee. Sie kennen sich seit 2021, jetzt scheint es bei ihm gefunkt zu haben.

"[Sie] wäre schon mein Typ", enthüllt er dann – mit Davina könnte er sich sogar eine Ehe vorstellen. Die Beauty sagt nicht viel dazu, Mama Carmen dafür aber umso mehr! Er sei "richtig nett", betont die Unternehmerin. Schon beim ersten Treffen spürte die 58-Jährige eine Anziehung bei den beiden: "Davina und Tobias haben sich kennengelernt, und ich glaube, die haben sich direkt verstanden – haben Nummern ausgetauscht und sind jetzt in Kontakt." Ob aus dieser Freundschaft nun tiefe Gefühle entstanden sind?

Dabei hatte Papa Robert doch einen ganz anderen Plan für seine Töchter. Der 60-Jährige wollte Shania und Davina mit Steven Spielbergs (77) Söhnen verkuppeln! Als sie an der Jacht des Regisseurs vorbeifuhren, kam ihm die Idee: "Wie alt sind die Kinder denn? Ist da einer dabei, den wir gebrauchen können?" Die beiden Girls waren aber ohnehin nicht einverstanden – so scheint Tobi freie Bahn zu haben.

Instagram / davinageiss Davina, Robert und Carmen Geiss

Instagram / carmengeiss Carmen, Davina, Shania und Robert Geiss im August 2022

