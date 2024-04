Bill Kaulitz sorgt mit Glitzer-Schlüpfer-Foto für Aufregung!

Bill Kaulitz (34) lässt ziemlich tief blicken! Auf seinem Instagram-Profil präsentiert er seinen Fans ein Foto der etwas gewagteren Art. Für die Aufnahme rekelt sich der Sänger breitbeinig auf dem Boden und trägt dabei ein silberglitzerndes Höschen und schwarze Plateaulederstiefel! Seinen Look kombiniert der "Durch den Monsun"-Interpret lediglich mit ein paar Kettchen und Armbändern. Sonst trägt der Bruder von Tom Kaulitz (34) nichts und gewährt freie Sicht auf seine zahlreichen Tattoos.

Bei den Fans sorgt das Bild für gemischte Gefühle. Unter seinem Social-Media-Beitrag gibt es nur wenig Lob, aber einige fiese Kommentare. "Na ja. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Dein erstes Bild ist wunderschön. Das Zweite? Irgendwie unangenehm!", schreibt eine Nutzerin der Onlineplattform beispielsweise. Ein weiterer User merkt verwundert an: "Bill... Was ist das?" Auf die Bemerkungen geht Bill nicht näher ein.

Ob sich der 34-Jährigen etwa für eine wilde Party in das gewagte Outfit schmiss? Unter anderem erlebte Heidi Klums (50) Schwager zuletzt mit Leonardo DiCaprio (49) und Bruno Mars (38) eine wilde Partynacht! Das plauderte Bill im "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood"-Podcast aus: "Ich war mit der absoluten A-List gerade wieder um die Häuser ziehen: Wir waren bis fünf Uhr morgens noch in irgendeinem Studio abgestürzt!"

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Leadsänger von "Tokio Hotel"

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im März 2024

