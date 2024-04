Der neue "B:Real"-Cast fällt bei den Fans gnadenlos durch!

B:REAL – Echte Promis, echtes Leben geht mit neuen Gesichtern in die nächste Runde – doch die kommen bei den Fans nicht allzu gut an! In den kommenden Folgen sind unter anderem Sarah Knappik (37), Alessia (22) und Annemie Herren sowie Claudia Obert (62) mit von der Partie. In den Kommentaren eines Promiflash-Beitrags auf Instagram zerreißen sich die Zuschauer darüber das Maul: "Schlimmer geht's nimmer", schreibt ein User, ein anderer kommentiert: "Nicht sehenswert!"

Und auch in einer aktuellen Umfrage zeigen sich die Promiflash-Leser nicht allzu begeistert. 74 Prozent der Teilnehmer (214 von insgesamt 289 Stimmen) sind eher skeptisch bezüglich des Casts – nur 26 Prozent sind hingegen überzeugt. Während mit Sarah und Co. frischer Wind in die Truppe der Trashies kommt, müssen einige bisherige Teilnehmer weichen. Unter anderem wurden Mrs.Marlisa, Fabio De Pasquale und Sanja Alena (31) aus dem Cast gestrichen. Die neuen Episoden werden ab dem 13. Mai von Montag bis Freitag jeweils um 14:55 Uhr ausgestrahlt – und bekommen somit einen neuen, viel früheren Sendeplatz.

In der RTL-2-Show wurde bisher das mehr oder weniger luxuriöse Leben der deutschen Reality-TV-Promis begleitet. Dabei bekamen die Fans unter anderem einen Einblick in den Alltag von Kader Loth (51) und Ismet Atli und auch Eric Sindermann (35) präsentierte dort sein wildes Liebesleben. Der Möchtegern-Modekönig erklärte im Promiflash-Interview diesbezüglich, man werde in der Show "zu einer Million Prozent den richtigen Eric sehen".

Anzeige Anzeige

Hauter, Katrin / ActionPress Sarah Knappik, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

ActionPress Eric Sindermann, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de