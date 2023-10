Faul? So involviert sind Kim und Co. bei "The Kardashians"

Wie viel Kardashian steckt eigentlich in The Kardashians? Schon seit 2007 steht die berühmte Familie für eigene TV-Shows vor der Kamera. Nach 20 Staffeln von Keeping up with the Kardashians zeigen sich Kim (42), Kourtney (44) und Co. derzeit in ihrer neuen Sendung, inklusive aller Dramen, Streits und Liebeserklärungen. Neben ihrer Rolle als Darsteller sind die Schwestern und ihre Mutter Kris Jenner (67) zudem Executive Producer – mischen sich die Kardashians dabei viel ein?

Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät ihr Co-Producer Ben Winston nun Details über die Arbeit mit dem Kardashian-Jenner-Klan. "Sie sehen sich alles an, machen sich Notizen und geben Hinweise", erklärt der Brite. Die Familie sei sehr involviert in die Produktion, versichert Ben: "Ihre Notizen sind immer sehr gut. Manchmal können ihre Notizen wirklich helfen, die Sendung zu verbessern, weil sie das schon so lange machen. Sie wissen auch, was funktioniert und was nicht!"

Und die Kardashian verstehen etwas von ihrem Geschäft. Mit "The Kardashians" räumten sie bereits mehrere Awards ab – unter anderem bekam Khloé Kardashian (39) einen People's Choice Awards als bester Reality-TV-Star. Auch einen Moonman bei den MTV Movie Awards konnte die Familie mit nach Hause nehmen.

Disney+/ 2023 Hulu Kim Kardashian in "The Kardashians"

Disney+/ 2023 Hulu Kris Jenner, Ben Winston, Khloé Kardashian, True Thompson und Kim Kardashian

Getty Images Khloé Kardashian auf dem Red Carpet

