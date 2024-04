Blutige Wunde erklärt: Georgina Fleur wurde angegriffen!

Georgina Fleur (34) verrät, was ihr zugestoßen ist! Vor wenigen Tagen zeigte sich die Influencerin im Netz mit einer Wunde über dem Auge. Nun macht sie öffentlich, wie es zu der Verletzung kam. Gemeinsam mit vier Freundinnen hatte die TV-Bekanntheit ihren Geburtstag nachgefeiert. "Eigentlich hatte ich ein ganz ungutes Gefühl und wollte noch absagen, aber ich meine, wenn die extra noch einen Tisch bestellt hat für uns und eine Torte und so, dann muss ich mich wenigstens für eine Stunde sehen lassen", resümiert Georgina in ihrer Instagram-Story. Während der Feier sei sie dann plötzlich angegriffen worden: "Auf einmal hat mir eine wildfremde Person, die ich nicht kannte, die ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen habe, ein Glas ins Gesicht geworfen."

"Ich wusste wirklich überhaupt nicht, wie mir geschieht. Auf einmal waren mein komplettes Gesicht und mein komplettes Kleid voller Blut, weil die eine Ader getroffen hat. Ich hatte fünf fette Schnitte über meiner Augenbraue, die auch genäht werden mussten", erklärt sie weiter. Sanitäter hätten Georgina dann ins Krankenhaus gebracht, wo sie behandelt wurde: "Es tut extrem weh. Ihr müsst euch vorstellen, das Glas ist in meinem Gesicht zersprungen und dadurch habe ich eine richtig fette blaue Beule mit fünf fetten Schnitten über meiner Augenbraue. Es ist unglaublich." Georgina wolle sich nun erst mal auf unbestimmte Zeit zurückziehen.

Am Freitag machte die Ex Dschungelcamp-Teilnehmerin mit besorgniserregenden Storys auf Instagram auf sich aufmerksam: In einem Videoclip, in dem sie sich am Strand räkelt, war über ihrem Auge eine Wunde zu erkennen. Damals postete sie auch ein Foto aus dem Krankenhaus und schrieb dazu: "Ihr wisst nicht, was mir schon wieder passiert ist..." Genauere Details verriet sie zu dem Zeitpunkt allerdings zunächst nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Georgina so offen über den Angriff spricht? Das ist ihr gutes Recht! Na ja, ich finde, man muss nicht alles öffentlich machen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de