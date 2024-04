Mit Pumps: Britney Spears zerbricht ihre Windschutzscheibe!

Britney Spears (42) außer Rand und Band! Die Popsängerin wurde zum ersten Mal seit dem Rechtsstreit mit ihrem Vater Jamie Spears (71) gesehen und war wohl ziemlich geladen: Auf Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, kauert die "Criminal"-Interpretin auf dem Beifahrersitz ihrer Mercedes G-Klasse – ihre Füße stützt sie dabei auf dem Armaturenbrett ab. Das hätte sie aber besser bleiben lassen sollen: Mit den Absätzen ihrer Pumps zerbrach Britney die Windschutzscheibe des Wagens! Auch ein Blick auf den Fahrersitz wirft Fragezeichen auf: Niemand anderes als ihr krimineller Ex-Freund Paul Richard Soliz saß am Steuer des Autos! Gemeinsam brausten die beiden dann in Richtung Los Angeles davon.

Schon vor einigen Wochen wurde berichtet, dass Britneys Team wegen der Liebelei mit Paul in Sorge sei. "Ihre Assistenten wollen [Paul] nicht in ihrer Nähe haben. Das haben sie vom ersten Tag an klargemacht", äußerte sich ein Insider im Gespräch mit Us Weekly. Wie das Blatt berichtet, wurde der ehemalige Haushälter schon öfter straffällig.

Eigentlich hatte es in den letzten Wochen so gewirkt, als wolle Britney ihren Ex Sam Asghari (30) zurückerobern: Auf Instagram teilte die Musikerin ein altes Video von sich und dem Fitnesstrainer. In dem Clip tanzen die beiden innig und küssen sich sogar. "Es ist merkwürdig, weil es so viele komische Wendungen in Beziehungen mit Freunden, der Familie oder deinen Liebsten gibt. Es ist manchmal schwer zurückzublicken, aber es ist wirklich wichtig... Ich bin ehrlich gesagt in den meisten Situationen zu sensibel", kommentierte Britney den Beitrag.

Britney Spears, Sängerin

Sam Asghari und Britney Spears, Ex-Partner

