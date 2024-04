Mal was anderes: Annemarie Carpendale zeigt Lockenmähne!

Annemarie Carpendale (46) begeistert auf Instagram mit einem mal völlig anderen Look. In einer Bilderreihe posiert die Moderatorin nun total ausgelassen mit einer wilden Lockenmähne. "Gleich, gleich, aber anders", schreibt sie zu den Schnappschüssen. Augenscheinlich fühlt sich die Liebste von Wayne Carpendale (47) mit ihrer Frisur pudelwohl. Dem Posting fügt sie noch einige Hashtags, wie unter anderem "Liebe dich selbst" sowie "Lockiges Babe" hinzu.

Annemaries Fans sind total begeistert von ihrem Haarstyle und lassen ihr in der Kommentarspalte ganz viel Liebe da. "Wow, du siehst mega aus", schwärmt beispielsweise ein User über die Bilder. "Du siehst ja süß aus" oder "Sieht so cool aus mit den Löckchen", erklären einige weitere Unterstützer der Mama eines Sohnes zudem begeistert.

Die Locken führte Annemarie dann auch direkt mal auf eine Party aus. Doch auch mit ihrem Styling konnte sie ebenfalls überzeugen. So strahlte sie in einem funkelnden Zweiteiler in Violett, der sich aus einem sexy Oberteil sowie einem Minirock zusammensetzte. Die TV-Bekanntheit weiß offenbar, wie man richtig feiert. Ihren 46. Geburtstag zelebrierte sie im vergangenen November mit einer großen Fete – es wurde getanzt und die Partytruppe ließ auch die Korken knallen.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale im April 2024

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und ihre Familie

