Vor Trennung: Brittany Cartwright und Jax planten mehr Kids!

Brittany Cartwright (35) und Jax Taylor (44) hatten vor ihrer Trennung große Pläne! Vor knapp zwei Monaten verkündeten die TV-Bekanntheiten, dass sie sich nach fünf Ehejahren scheiden lassen. Noch wenige Monate zuvor verriet die US-Amerikanerin, dass sie und ihr Mann ihre Familie erweitern wollen – ihr Sohn Cruz sollte ein Geschwisterchen bekommen. "In diesem Monat versuchen wir es offiziell", erklärte Brittany in einer Folge von "Vanderpump Rules", die laut Page Six zwischen Juni und September 2023 gefilmt wurde. Ihre Beziehung schien zu dem Zeitpunkt also noch gut zu laufen.

Trotz des Liebes-Aus' ziehen die 35-Jährige und ihr Noch-Mann für ihren Sohnemann weiterhin an einem Strang. Dennoch teilen sie sich die Zeit mit dem Dreijährigen größtenteils auf und unternehmen getrennt etwas mit ihm. "Ich glaube, es ist wirklich besser, weil wir uns so nicht vor seinen Augen streiten. Und ich glaube, das ist im Moment für mich das Wichtigste. Denn das ist der Grund, warum ich ihn überhaupt erst aus dieser Situation herausholen musste", erklärte Brittany gegenüber People.

Die beiden waren rund neun Jahre gemeinsam durchs Leben gegangen – fünf davon als Ehepaar. Offenbar gab es mehrere Gründe für ihre Trennung. So verriet Brittany gegenüber People zuvor, dass ein heftiger Streit der Auslöser gewesen sei: "Wir haben uns so sehr gestritten, dass ich einfach angefangen habe, einen Koffer zu packen. Ich dachte: 'Ich und Cruz verlassen dieses Haus.' Ich musste tun, was für mich und meinen Sohn richtig war." In einer aktuellen Folge von "Vanderpump Rules" deutete sie aber auch an, dass Geld eine Rolle spielte: "Ich weiß, dass immer, wenn Jax und ich eine Phase durchmachten, in der ich mal mehr Geld verdiente, ich gemerkt habe, dass das etwas für ihn verändert hatte."

Instagram / brittany Jax Taylor und Brittany Cartwright mit Sohn Cruz

Getty Images Jax Taylor und Brittany Cartwright, 2021

