Katie Price drückt sich im Liebesurlaub vor Gerichtstermin!

Katie Price (45) gönnt sich eine kleine Auszeit. "Katie und JJ Slater sind im Urlaub auf Zypern", will ein Insider laut The Sun wissen und erklärt: "Sie wurden am Flughafen gesehen, wie sie sehr verliebt aussahen, bevor sie zusammen abflogen." Das Problem an der Sache: Eigentlich hätte die Reality-TV-Bekanntheit in der vergangenen Woche vor Gericht erscheinen müssen. Immerhin hat sie ein Insolvenzverfahren am Hals, das sich gewaschen hat – ihre Steuerschulden liegen derzeit bei umgerechnet 890.000 Euro. Doch dort aufgekreuzt ist die Britin nun bereits zum wiederholten Male nicht. Weniger als 24 Stunden vor dem Termin hatte sie ihrem Anwalt mitgeteilt, dass sie nicht erscheinen könne, ohne ihre Abwesenheit weiter zu begründen.

Anstatt sich vor Gericht zu verantworten, scheint das ehemalige „Boxenluder“ also einen Liebesurlaub mit ihrer neuen Flamme vorziehen. Doch damit nicht genug: Auch vor ihren Fans in den sozialen Medien versucht sie anscheinend, ihren Aufenthaltsort zu verschleiern. Statt den üblichen Clips aus ihrem Alltag postet das Erotikmodel in ihrer Instagram-Story nur vorgefilmte Werbung – von Urlaubsbildern keine Spur! So ganz lassen kann Katie es dann aber doch nicht. Ihren Fans gibt sie nämlich wenig später, doch ein verheißungsvolles Update: Auf einem Schnappschuss ist ein luxuriöser Spa-Bereich zu sehen. Dazu schreibt die fünffache Mutter, sie kümmere sich vor Ort um "Geist, Körper und Seele".

Bei dem versäumten Gerichtstermin hätte die ehemalige Celebrity Big Brother-Kandidatin eigentlich Aussagen über ihre Finanzen treffen müssen. Nun könnte Katie Ärger drohen. "Wir befinden uns in einer sehr ernsten Situation. Sie kann wegen Missachtung des Gerichts angeklagt, inhaftiert oder zu einer Geldstrafe verurteilt werden oder es kann ein Haftbefehl gegen sie erlassen werden", betont ein Anwalt laut The Sun.

Getty Images Katie Price, Dezember 2023

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

