Disst Taylor Swift mit diesem Song etwa Kim Kardashian?

Zwischen Taylor Swift (34) und Kim Kardashian (43) war das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen! Die "Look What You Made Me Do"-Sängerin veröffentlichte am Freitag ihr neues Album "The Tortured Poets Department" – mit dem Track "thanK you aIMee" holt sie dabei wohl zu einem Seitenhieb gegen die The Kardashians-Protagonistin aus. Unter anderem singt der Popstar in Anlehnung an den Streit: "In der Zeit, in der du gegen mich ausgeteilt hast, habe ich mir etwas aufgebaut." Zudem ergeben die Großbuchstaben im Songtitel aneinandergereiht den Namen Kim.

Taylors Fans sind sich jedenfalls sicher, dass sie mit "thanK you aIMee" auf das Kim-Drama anspielt – immerhin ist die "Mastermind"-Interpretin bei den Swifties dafür bekannt, in ihren Songs und Musikvideos versteckte Hinweise, Anspielungen und sogenannte Easter Eggs zu verstecken. "Kim, dein Tag der Abrechnung ist gekommen. Willkommen zu deinem Tape" oder auch "Oh mein Gott, 'thanK you aIMee' handelt von Kim Kardashian. Dieses Album ist so außer Rand und Band", schreiben beispielsweise zwei User auf X.

Aber warum liegen Taylor und Kim eigentlich im Clinch? Die 14-fache Grammy-Preisträgerin geriet 2009 mit Kims Ex-Mann Kanye West (46) aneinander, als dieser sie bei den MTV VMAs in aller Öffentlichkeit disste. Daraufhin sang Kanye in seinem Lied "Famous" abfällig über die Erfolgsmusikerin und behauptete, sie hätte diesen Lyrics zugestimmt. Als Taylor das abstritt, mischte sich Kim ein, fiel ihr in den Rücken und veröffentlichte eine Aufzeichnung eines vermeintlichen Telefongesprächs. Laut Variety sei dieser Mitschnitt aber "stark bearbeitet" gewesen.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images Kanye West und Taylor Swift bei den MTV VMAs im September 2009

