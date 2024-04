Erstes Interview: Sprach Kim über Taylor Swifts Disstrack?

Wie geht es Kim Kardashian (43) nach der Veröffentlichung von Taylor Swifts (34) brandneuem Album? Darin bekommt nämlich auch die Unternehmerin ihr Fett weg. In dem Track "thanK you aIMee" sticht in Großbuchstaben der Name "Kim" hervor. Es scheint nicht zu weit hergeholt, dass die Sängerin damit den The Kardashians-Star meint. Schließlich stritten die beiden Frauen vor einigen Jahren öffentlich. Kim gab nun erstmals seit der Veröffentlichung in der Show "Jimmy Kimmel Live" ein Interview. Hier wurden einige Dinge geklärt – der Realitystar verriet, dass er beispielsweise seine Schmuckstücke föhnt, damit sie nicht kalt an der Haut anliegen. Außerdem seien ihre Augen beim Schlafen leicht geöffnet. Eines kam in dem heiteren Plausch aber nicht zur Sprache: Taylors Song. Kim nahm keinen Bezug auf den vermeintlichen Disstrack. Sie wirkte in der Show von Jimmy Kimmel (56) dafür aber bestens gelaunt.

Somit hüllt die vierfache Mama sich weiterhin in Schweigen. Ein Insider sprach mit Daily Mail darüber, dass die Songveröffentlichung jedoch alles andere als spurlos an Kim vorbeigeht. "Taylor hat Kim gedemütigt und sie weiß, dass sie nichts dagegen tun kann. Kim hat bekommen, was sie befürchtet hatte, und sie ist jetzt in die Enge getrieben, weil sie weiß, dass Taylors Armee sie vernichten wird, wenn sie etwas sagt. Sie wird schweigen und hofft, dass es aufhört", berichtete der Informant.

Erste Konsequenzen bekommt die Influencerin zudem schon jetzt zu spüren. Wie Perez Hilton (46) auf seiner Website berichtet, hat Kim auf Social Media nach Taylors Albumveröffentlichung bereits einige Follower verloren. Rund 75.000 Menschen weniger lassen sich auf ihrem Profil finden – eine beachtliche Anzahl. Grund zur Sorge gibt es für den Fernsehstar aber noch nicht: Mit einer Followerzahl von 363 Millionen sind noch mehr als genug Leute an dem Leben der Tochter von Kris Jenner (68) interessiert.

Getty Images Kim Kardashian bei der Breakthrough Prize Gala 2024

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, März 2024

