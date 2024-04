Um Taylor zu ärgern? Kim Kardashian posiert mit Karlie Kloss

Seit der Veröffentlichung von Taylor Swifts (34) Album "The Tortured Poets Department" hat die Fehde zwischen ihr und Kim Kardashian (43) wieder neue Aufmerksamkeit bekommen. Nun scheint der Realitystar mit einer Instagram-Story Öl ins Feuer zu gießen. Zum Geburtstag ihres Kumpels Derek Blasberg (42) postet sie ein Gruppenfoto, auf dem auch Karlie Kloss (31) in die Kamera lächelt. Das Model und die Sängerin waren einige Jahre die besten Freundinnen gewesen, doch vermuteten viele Fans einen Riesenzoff zwischen ihnen, als sie sich nicht mehr gemeinsam zeigten.

Auf X wird der Post schon heiß diskutiert. "Kim teilt ein zwei Jahre altes Foto von sich und Karlie in ihrer Story, vier Tage, nachdem Taylor einen Song über sie veröffentlicht hat... Das wird Ärger geben!", schreibt ein User. Aufmerksamen Hörern des neuen Albums war aufgefallen, dass im Titel des Songs "thanK you aIMee" die Buchstaben "KIM" großgeschrieben wurden. Da das Lied auch noch thematisch zu den Streitigkeiten der Ex-Frau von Kanye West (46) und der Musikerin passt, interpretierten ihn viele als Disstrack.

Ein Streitpunkt zwischen Taylor und Karlie scheint der Verkauf der Masteraufnahmen an Scooter Braun (42) gewesen zu sein. Wie Buzzfeed berichtete, war Joshua Kushner (38), der Ehemann des Victoria's Secret-Models, durch seine Investmentfirma in das Geschäft verwickelt gewesen. Die 31-Jährige hätte außerdem Informationen über Taylor an den Musikmanager weitergegeben, um ihm dabei zu helfen. Wegen dieser verflochtenen Geschichte vermuteten viele Swifties, dass Taylor auch ihrer ehemaligen Freundin einen Disstrack gewidmet haben könnte. In ihrem Song "It's Time to Go" heißt es: "Wenn dir die Worte einer Schwester zugeflüstert werden, dann weißt du, dass sie nie das war, was sie vorgab zu sein."

Instagram / kimkardashian Karlie Kloss, Derek Blasberg, Khloé Kardashian und Kim Kardashian

Getty Images Taylor Swift und Karlie Kloss im Dezember 2014

