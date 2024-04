Nach Taylors Disstrack: Kim Kardashian verliert Follower!

Vor wenigen Tagen veröffentlichte Taylor Swift (34) ihr elftes Album "The Tortured Poets Department". Das Werk enthält auch den Song "thanK you aIMee" in dem die Sängerin offenkundig scharf gegen Kim Kardashian (43) schießt. Und das bleibt nicht ohne Folgen für die The Kardashians-Bekanntheit: Wie unter anderem Perez Hilton (46) auf seiner Website berichtet, verlor die Unternehmerin seit der Veröffentlichung des Disstracks zahlreiche Follower auf Instagram! So sollen Kim mittlerweile mindestens 75.000 ihrer Fans auf der Social-Media-Plattform den Rücken zugekehrt haben. Mit 363 Millionen Followern gehört der Instagram-Account der vierfachen Mutter aber trotzdem noch zu einem der beliebtesten Profile.

Laut einem Insider, der sich im Gespräch mit Daily Mail äußerte, versucht Kim das derzeitige Drama auszusitzen: "Taylor hat Kim gedemütigt und sie weiß, dass sie nichts dagegen tun kann. Kim hat bekommen, was sie befürchtet hatte, und sie ist jetzt in die Enge getrieben, weil sie weiß, dass Taylors Armee sie vernichten wird, wenn sie etwas sagt. Sie wird schweigen und hofft, dass es aufhört."

Während Taylors Fans ihre neue Musik feiern, werden auch kritische Stimmen laut. "Es gibt nichts Poetisches an einer Milliardärin", macht ein Kritiker seinem Ärger auf Paste Luft. Laut ihm bevormundet das neue Album der US-Amerikanerin "genau die Leute, die ihre Musik kaufen und ihren Erfolg vorantreiben".

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

