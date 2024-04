Senta Berger trauert um ihren Mann Michael Verhoeven (†)

Senta Berger (82) musste sich von ihrem geliebten Ehemann verabschieden. Die Schauspielerin ging rund 60 Jahre mit Michael Verhoeven (85) durchs Leben. Vor wenigen Tagen starb der Filmregisseur im Kreise seiner Liebsten. Wie Bild berichtet, stützt sich Senta und auf den Halt ihrer Familie. Ihr gemeinsamer Sohn Simon Verhoeven (51) führt gegenüber dem Blatt aus: "Meine Mutter und er sind über 60 Jahre lang ihren Weg gemeinsam gegangen. Er war ihr ganzes Glück und sie seines." In den vergangenen Wochen war Senta bereits sehr stark für ihren Mann gewesen.

Simon hat über seinen Vater nur die liebevollsten Worte übrig. "Mein Vater war nicht nur ein brillanter und mutiger Filmemacher, sondern vor allem der liebevollste, wunderbarste und lustigste Papa, den sich ein Kind nur wünschen konnte. Er war unser Held, ohne jemals ein Held sein zu ­wollen", schwärmt der Regisseur des Films "Männerherzen".

Schon am Montag ist Michael im Alter von 85 Jahren nach einer Krankheit verstorben. In den vergangenen Wochen soll es ihm gesundheitlich bereits schlechter gegangen sein, weshalb er seine letzten Stunden im Kreise seiner Familie verbracht hat. Am Freitag soll bereits die Trauerfeier auf dem Waldfriedhof Grünwald bei München stattgefunden haben.

Getty Images Michael Verhoeven, Filmregisseur

Getty Images Senta Berger, Simon Verhoeven und Michael Verhoeven beim Friedenspreis des Deutschen Films, 2017

