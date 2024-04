Verjährt? Kim Kardashian versteht Taylor Swifts Groll nicht

Sollte Taylor Swift (34) den Ärger langsam mal vergessen? Dieser Meinung scheint Kim Kardashian (43) zu sein. Die Unternehmerin wird von der Musikerin allem Anschein nach auf deren neuem Album mit einem Disstrack angegriffen – das stört sie aber weniger. "Sie ist darüber hinweg und findet, dass Taylor weitermachen sollte", versichert ein Insider gegenüber People. Der Streit zwischen den Frauen sei inzwischen Jahre her: "Kim versteht nicht, warum sie immer wieder darauf herumreitet."

Aber worum geht es überhaupt? Treue Fans von Taylor sind sich derzeit sicher, dass die Sängerin mit dem Song "thanK you aIMee" auf ihrem neuen Album gegen Kim schießt. Die großgeschriebenen Buchstaben im Titel sind für die Swifties ein klarer Hinweis – ebenso wie die Lyrics. "In der Zeit, in der du gegen mich ausgeteilt hast, habe ich mir etwas aufgebaut", singt Taylor darin über eine Auseinandersetzung mit einer Frau.

Ursprünglich war der Zoff zwischen Taylor und Kims heutigem Ex Kanye West (46) entbrannt. Seine damalige Frau hatte sich hinter den Rapper gestellt, sogar selbst gegen den Popstar geschossen und sie als Lügnerin bezeichnet. Eine harte Zeit für die Blondine, wie sie 2023 in einem Interview mit Time erklärte: "Ich bin in ein fremdes Land gezogen. Ich habe ein Jahr lang ein Mietshaus nicht verlassen. Ich hatte Angst, zu telefonieren. Ich stieß die meisten Menschen in meinem Leben weg, weil ich niemandem mehr vertraute. Ich bin wirklich sehr, sehr hart abgestürzt!"

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Taylor Swift, Kanye West und Kim Kardashian

