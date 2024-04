Nach Tod von Frau und Kind: Joe Biden hatte Suizidgedanken

Joe Biden (81) musste in seinem Leben schon einige Schicksalsschläge verkraften. Im Jahr 1972 starben etwa seine Frau Neilia und ihre einjährige Tochter Naomi bei einem Autounfall. Danach plagten den amtierenden US-Präsidenten Suizidgedanken. "Man muss nicht verrückt sein, um Suizid zu begehen [...]. In einem kurzen Moment dachte ich daran, zur Delaware Memorial [Brücke] zu gehen und zu springen", gibt Joe nun in einem Interview in der "Howard Stern Show" ehrlich zu. Er dachte zu dem Zeitpunkt, dass es ihm nie wieder gut gehen würde und nichts wieder wie vorher werden konnte.

Schlussendlich war es dann jedoch der Gedanke an seine anderen beiden Söhne Beau (✝46) und Hunter Biden (54), der ihn davon abhielt. Zusätzlich kämpfte Joe auch damit, nicht alkoholsüchtig zu werden. "Ich saß immer da und dachte, ich nehme mir eine Flasche Scotch. Ich werde sie einfach trinken und mich betrinken", erinnert sich der Politiker. Da es in seiner Familie aber bereits Alkoholmissbrauch gegeben hatte, kam er zur Besinnung und blieb vernünftig.

Im Dezember 1972 geriet Joes Frau Neilia, die zu diesem Zeitpunkt 30 Jahre alt war, in einen schweren Verkehrsunfall, bei dem sie und ihr jüngstes Baby ums Leben kamen. Ein Lastwagen fuhr die Familie an. Die anderen beiden Söhne Beau und Hunter saßen mit im Auto, überlebten den Unfall jedoch. In der Zeit danach bekam Joe große Hilfe von seiner Schwester und deren Mann, die dem Witwer halfen, die Kinder großzuziehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Joe Biden, Juni 2023

Getty Images Joe Biden und sein Sohn Hunter bei einem Eishockey-Spiel



