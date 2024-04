Neue Songs über ihn: Hat Taylor Swift mit Ex Joe gesprochen?

Taylor Swift (34) rechnet auf ihrem neuen Album "The Tortured Poets Department" ab. In einigen Songs der Musikerin soll es auch um ihren Ex Joe Alwyn (33) gehen. Hat der Schauspieler deshalb Kontakt zu seiner Verflossenen aufgenommen, um den möglichen Konflikt zu klären? "Taylor und Joe haben zurzeit keinen Kontakt, aber sie versuchen, sich gegenseitig zu respektieren!", erklärt ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Böses Blut fließt zwischen den beiden also trotz Taylors Album nicht.

Dennoch soll die große Aufmerksamkeit durch seine Ex Joe belasten. "Joe möchte sein Privatleben für sich behalten. Er ist eher introvertiert und das Interesse an seinem Privatleben ist für ihn etwas überwältigend. Er konzentriert sich auf die Schauspielerei und seine Karriere", schildert die Quelle weiter. Auch Taylor soll den Briten mit ihren Songs nicht ärgern wollen – sie fokussiere sich ganz auf ihre Zukunft.

Und diese Zukunft dürfte groß, gut aussehend und sportlich sein – und den Namen Travis Kelce (34) tragen. Seit vergangenem Jahr sind die Blondine und der Footballstar ein Paar und total verliebt ineinander. Der Tight End durfte sich auf TayTays neuem Album ebenfalls über einige Widmungen freuen: "The Albatross" soll von ihm handeln.

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

