So verliebt turteln Dua Lipa und Callum Turner in New York

Süße Einblicke in die Datenight von Dua Lipa (28) und ihrem Freund Callum Turner (34). Fotografen lichteten das Paar Freitagabend in New York ab, als sie gerade aus dem Restaurant Via Carota kamen. Die Fotos liegen Daily Mail vor. Das Paar wirkt auf diesen verliebt wie eh und je – beide haben ein Grinsen im Gesicht. Die Sängerin versteckt sich zudem hinter ihrem Freund, ihre Hände verstaut sie kurzerhand in seinen Jackentaschen. Die "Training Season"-Interpretin und der Phantastische Tierwesen-Star sind seit Anfang des Jahres ein Paar.

In einem Interview mit der Zeitschrift Elle sprach die Sängerin über die Kraft der Manifestation und wie ihr das Singlesein zum Glück in einer Partnerschaft verhalf. "Ich dachte mir, dass ich einfach aufschreiben werde, was ich will", erklärt sie hier. Als sie Zeit mit sich selbst ohne äußeren Einfluss verbrachte, konnte sie sich klar darüber werden, was sie möchte. "Du lernst so viel über dich selbst, wenn du Zeit alleine verbringst. Als Single lernst du erst mal, wer du wirklich bist", lautet ihr Fazit.

Klare Worte zur Beziehung gibt es bisher aber weder von Dua noch von Callum. Ein Insider stellte aber im Gespräch mit US Weekly klar, dass die beiden sehr glücklich miteinander sind. "Callum ist wirklich die erste ernsthafte Beziehung, die sie in den letzten Jahren hatte. Die beiden verbringen fast ihre ganze Zeit zusammen und sind unzertrennlich", erklärte er im Gespräch.

Getty Images Dua Lipa bei den Brit Awards 2024

MEGA Dua Lipa und Callum Turner im April 2024 in New York City

