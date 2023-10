Micaela Schäfer will auch mal eine Scheidung durchmachen!

Micaela Schäfer (39) hat ungewöhnliche Pläne. Eigentlich kam für das Model eine Hochzeit oder Kinderkriegen nie infrage – doch die inzwischen vierjährige Beziehung mit dem Gastronomen Adriano Hess scheint das etwas gewandelt zu haben! Heutzutage denkt das Erotiksternchen durchaus über eine Hochzeit oder sogar eigene Kinder nach. Und nicht nur das: Für Mica gehört eine Scheidung auch zu den erstrebenswerten Zielen!

"Ich sage ja immer, eine Frau sollte immer zwei Dinge im Leben gemacht haben: eine Hochzeit und eine Scheidung", erklärt sie im Promiflash-Interview. Die Erfahrung einer Scheidung machen zu können, sei für Mica ein guter Grund, überhaupt vor den Traualtar zu treten. Sie ist sich sogar fast sicher, dass eine Ehe mit ihrem Partner scheitern würde: "Ich glaube, irgendwann ist jeder perfekt für die Scheidung. Ich will jetzt auch gar nicht zu pessimistisch sein und natürlich würde ich es schön finden, wenn man bis ans Lebensende zusammenbleibt – aber ich glaube irgendwie, man ist nicht so dafür gemacht."

Dennoch träume Mica natürlich nicht davon, dass ihre Beziehung direkt scheitert: "Nichtsdestotrotz bin ich natürlich dafür, dass man sich ganz, ganz lange lieb hat und an einer Beziehung arbeitet." Allerdings kenne sie viele Ehen, die nur aus Bequemlichkeit nicht geschieden werden. "Meist ist es ja so in einer Beziehung: Einer lässt immer nach. Und dann ist alles futsch", resümiert die 39-Jährige gegenüber Promiflash.

Splash News / ActionPress Adriano Hess und Micaela Schäfer im Dezember 2021

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Micaela Schäfer, Model

ActionPress Model Micaela Schäfer und ihr Freund Adriano Hess

