Nach Hotelvorfall: Britney Spears ist gut gelaunt unterwegs!

Können die Fans von Britney Spears (42) aufatmen? In der vergangenen Woche machte die Sängerin Schlagzeilen, als sie nur mit einer Decke und einer Unterhose bekleidet vor einem Hotel fotografiert wurde. Dabei machte sie einen aufgelösten Eindruck. Jetzt wird Britney wieder gesichtet – und wirkt dabei gut gelaunt und ziemlich gelassen! Auf Fotos, die Mirror vorliegen, sitzt sie am Steuer ihres Mercedes und fährt mit einem Lächeln im Gesicht durch Los Angeles. Auch die Fußverletzung, die sie sich bei dem Hotelvorfall zuzog, scheint der "Circus"-Interpretin dabei keine Probleme zu bereiten.

Dabei erklärte Britney gerade erst in einem Instagram-Post, dass sie vielleicht am Fuß operiert werden müsse. Zuvor hatte sie Videos ihres geschwollenen Knöchels geteilt und erzählt, dass sie sich diesen "wie ein Idiot" verstaucht habe. Die Verletzung sei durch einen Sturz gekommen – ein Insider behauptete gegenüber TMZ jedoch etwas anderes. Nach einem öffentlichen Streit mit ihrem Freund Paul Soliz sei das Paar in ihr Hotelzimmer im Chateau Marmont zurückgekehrt, wo sie "feierten und tranken". Dort soll es dann zu einer "körperlichen Auseinandersetzung" gekommen sein, bei der sich Britney "möglicherweise am Bein verletzt hat".

Von dem Konflikt mit Paul erzählte die "Gimme More"-Sängerin auf Instagram nichts. Dafür stellte sie aber klar: "Ich hatte meinen Pyjama an und ja, ich habe geweint, weil ich mir den Fuß verletzt habe! Ich hatte keinen Zusammenbruch! [...] Es war mir einfach peinlich, dass sie mich in meinem verdammten Pyjama erwischt haben!" Dazu teilte sie ein Video von einem Reitausflug, bei dem sie sichtlich Spaß hatte. Die seltsame Kombination aus ernstem Text und freudigem Clip verwirrte ihre Fans – und gab ihnen nur noch mehr Grund zur Sorge. "Wieso geben mir ihre Posts immer ein komisches Gefühl?", schrieb beispielsweise ein Nutzer unter ihren Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Britney sich noch einmal zu der Situation äußern wird? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, da bin ich mir nicht so sicher. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de