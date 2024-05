Für Met Gala: Pamela Anderson trägt doch wieder Make-up!

Hat Pamela Anderson (56) dem natürlichen Look doch wieder abgeschworen? Der Baywatch-Star sorgte vor allem im vergangenen Jahr mit seinem schlichten und ungeschminkten Auftreten immer wieder für Schlagzeilen. So zeigte sich das Model selbst bei Shootings oder auf dem roten Teppich ohne Schminke. Für die diesjährige Met Gala hat Pamela offenbar eine Ausnahme gemacht: Passend zu ihrem blassrosafarbenen Kleid lässt sie ihre blau-grünen Augen mit einem dezenten Make-up erstrahlen! "Pam wollte für die Met Gala wieder Make-up tragen, also haben wir einen Look kreiert, der ihre natürliche Schönheit unterstreicht, sie aber auf die nächste Stufe hebt", erklärte ihre Visagistin Pat McGrath in einer offiziellen Pressemitteilung, wie PageSix berichtet.

Pamela und Pat wollten mit dem alltagstauglichen Make-up die "nächste Inkarnation von Natürlichkeit" erkunden. Demnach soll laut der Make-up-Stylistin der Look "eine Steigerung von natürlich" sein. Damit wolle Pamela beweisen, dass es möglich ist, zwar "ein komplettes Make-up [zu] tragen", jedoch auf eine "sehr frische und schöne Weise". Um diesen Look zu kreieren, verwendete die Visagistin vorrangig dezente Rosa- und Nude-Töne. Die Gesamtästhetik beschreibt Pat als "luftig und lebendig, mit einem Hauch von Fantasie".

Pamela hatte sich ursprünglich dazu entschieden, nur noch ihre natürliche Seite zum Vorschein zu bringen, da sie mit dem ungeschminkten Look für mehr Kontrolle über ihr Aussehen sorgen wollte. Wie sie im Elle-Interview ausplauderte, wolle sie sich von der breiten Masse abgrenzen: "Mir ist aufgefallen, dass Leute immer krassere Make-up-Looks tragen. Ich probiere, gegen den Strom zu schwimmen und das Gegenteil zu machen."

Getty Images Pamela Anderson auf der Met Gala 2024

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

