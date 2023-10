Meinung geändert? Micaela Schäfer will doch Ehe und Kids!

Hat sie sich umentschieden? Micaela Schäfer (39) ist aus der deutschen Fernsehlandschaft mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Im Jahr 2006 startete sie ihre TV-Karriere mit der Teilnahme an der Model-Show Germany's Next Topmodel. Mittlerweile verdient sie ihr Geld vor allem als Erotikmodel. Eine Hochzeit und Kinder wollte Deutschlands bekannteste Nacktschnecke eigentlich nicht – das könnte sich jedoch durch ihre aktuelle Beziehung geändert haben. Gegenüber Promiflash verrät Micaela nun, ob sie sich doch vorstellen könnte, eine Familie zu gründen!

Im Promiflash-Interview im Rahmen der B:REAL – Echte Promis, echtes Leben-Dreharbeiten erzählt sie, dass sie sehr glücklich in ihrer Partnerschaft mit Adriano Hess sei. Seit mittlerweile vier Jahren gehen die beiden Turteltauben gemeinsam durchs Leben und Micaela hoffe, dass das auch noch lange so weitergehen wird. "Man weiß ja nie, vielleicht läuten irgendwann die Hochzeitsglocken oder vielleicht bekomme ich auch mal eine kleine Nacktschnecke", fügt sie verheißungsvoll hinzu.

Doch was hat das Model dazu gebracht, seine Einstellung zu ändern? "Bei mir schwankt das andauernd. Mal will ich gerne heiraten, dann sage ich wieder nee, das ist doch total altbacken, dann bin ich wieder neidisch auf Freundinnen, die heiraten", gesteht sie. Sie sei auch noch nie auf einer Hochzeit gewesen: "Ich glaube, die erste Hochzeit, die ich jemals in meinem Leben besuchen werde, ist meine eigene."

Getty Images Micaela Schäfer, Erotikmodel

Future Image / ActionPress Micaela Schäfer im Oktober 2021 in Berlin

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, November 2021

