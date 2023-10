Nach Scheidung: Jodie Turner-Smith auf Bauernmarkt unterwegs

Vier Jahre waren Jodie Turner-Smith (37) und Joshua Jackson (45) miteinander verheiratet gewesen. Im April 2020 wurde das Glück der beiden Schauspieler durch die Geburt ihrer Tochter Juno gekrönt. Dennoch war ihre Liebe offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt: Vor einigen Tagen reichte die Britin unerwartet die Scheidung ein. Nun scheint sich Jodie erst mal auf andere Gedanken zu bringen.

Das zeigen nun Paparazzi-Schnappschüsse, die Daily Mail vorliegen. Am Sonntag wurde die 37-Jährige zusammen mit ihrer Tochter Juno auf einem Bauernmarkt in Los Angeles abgelichtet. Jodie stellte ihre Bauchmuskeln in einem grünen Crop-Top zur Show, welches sie mit einer Baggy Jeans und cremefarbenen Boots kombinierte. Die Beauty entschied sich für einen natürlichen Look, ganz ohne Make-up und wirkte dabei echt happy.

Bereits vor wenigen Tagen wurde die Beauty in der Stadt der Engel gesehen. Wie Us Weekly berichtet, besuchte der Sex Education-Star frisch und munter einen Pilates-Kurs. "Sie sah selbstbewusst und bereit für ein frühmorgendliches Work-out aus", berichtete ein Augenzeuge gegenüber dem Magazin und fügte hinzu, dass sie die Session "glücklich und entspannt" verließ.

Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im März 2023

Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im Mai 2022

Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

