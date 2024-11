Jodie Turner-Smiths Tochter verwirrt nach "Wicked"-Besuch

Jodie Turner-Smith (38) hat ihre vierjährige Tochter Juno mit ins Musical "Wicked" am Broadway genommen. Die Schauspielerin, die sich kürzlich von ihrem Ex-Partner Joshua Jackson (46) getrennt hat, wollte ihrer Tochter trotz ihres jungen Alters das Stück näherbringen. In der "Tonight Show Starring Jimmy (50) Fallon" am 26. November erzählte Jodie: "Ich weiß, dass sie noch ein bisschen jung ist, aber ich wollte einfach, dass sie das Stück sieht, bevor der Film herauskommt."

Jodie erklärte, dass "Wicked" ihr Lieblingsmusical sei und sie es kaum erwarten könne, die kommende Filmadaption mit Cynthia Erivo (37) zu sehen. "Ich liebe 'Wicked' so sehr. Es ist mein Lieblingsmusical", schwärmte die 38-Jährige. Da Juno "Der Zauberer von Oz" noch nicht gesehen habe, sei sie während des Musicals etwas verwirrt gewesen. "Sie hat viele Fragen gestellt", erzählte Jodie lachend. Trotzdem genossen Mutter und Tochter den gemeinsamen Theaterbesuch. "Ich war nicht die Einzige mit einem vierjährigen Kind dort", bemerkte sie.

Jodie bekam ihre Tochter Juno mit ihrem Ex-Partner Joshua, mit dem sie bis vor kurzem zusammen war. Die Trennung des Paares sorgte für Schlagzeilen. Doch beide scheinen sich weiterhin auf das Wohl ihrer Tochter zu konzentrieren. In einem früheren Interview in der Show "Today with Hoda & Jenna" sprach Jodie über die Bedeutung der Mutterschaft in ihrem Leben: "Es ist mein Lieblingsteil an mir, dass ich die Mutter dieses Mädchens bin", sagte sie. "Ich bin so dankbar, dass sie mich ausgesucht hat, ihre Mutter zu sein." Sie betonte, wie sehr sie die Kraft und Ehre spüre, Mutter zu sein, und dass es ihr Leben auf wunderbare Weise bereichert habe.

Getty Images Der Cast von "Wicked" bei der Premiere im November 2024

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jodie Turner-Smith und Michael Fassbender

