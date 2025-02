Während Scheidung: Jodie Turner-Smith turtelt auf Red Carpet

Jodie Turner-Smith (38) sorgt erneut für Schlagzeilen, dieses Mal bei den Black Women in Hollywood Awards des Magazins Essence in Los Angeles. Die Schauspielerin erschien am Donnerstag im Fairmont Century Plaza Hotel und wurde dabei in inniger Pose mit dem Indie-Musiker Moses Sumney gesichtet. Händchen haltend und mit vertrauten Gesten posierten die beiden für die Fotografen – Moses wurde sogar dabei erwischt, wie er Jodie einen Kuss auf die Wange gab. Beide waren im Partner-Look aus schwarzen Lederoutfits gekleidet und strahlten sichtlich gute Laune aus. Ob die beiden Freunde, die sich bereits seit Jahren kennen, mehr als nur eine enge Freundschaft verbindet, ließ das Duo allerdings offen.

Für Jodie kommen solche Schlagzeilen zu einem turbulenten Zeitpunkt in ihrem Privatleben. Die "Queen & Slim"-Darstellerin hat ein herausforderndes Jahr hinter sich, seit sie im Oktober 2023 die Scheidung von ihrem Ehemann Joshua Jackson (46) eingereicht hat. Die beiden befinden sich aktuell inmitten einer intensiven Scheidungs- und Sorgerechtsauseinandersetzung um ihre gemeinsame Tochter Juno. Zuletzt wurde bekannt, dass Jodie ihm vorwerfe, keinen Kindesunterhalt zu zahlen, während Joshua Berichten zufolge versuche, das alleinige Sorgerecht zu erlangen. Trotz der Trennung erklärte die Schauspielerin in einem früheren Interview, dass sie und Joshua weiterhin daran arbeiten würden, das Beste für ihre Tochter zu erreichen – auch wenn es nicht immer leicht sei.

Moses Sumney, der bei dem Event an Jodies Seite stand, ist ein bekannter Musiker, der durch sein Album "Aromanticism" internationale Aufmerksamkeit erlangte. Er experimentiert nicht nur in der Musik, sondern hat sich auch als Schauspieler etabliert. Die beiden verbindet eine jahrelange Freundschaft, die spätestens 2019 mit dem gemeinsamen Auftritt bei der Premiere des Films "Zola" öffentlich wurde. Jodie, die in einem Interview gegenüber Glamour zuletzt betonte, sie sei "über Männer hinweg", scheint ihre Auszeiten in Gesellschaft enger Freunde wie Moses sehr zu schätzen. Ob aus der Freundschaft tatsächlich mehr wird oder nicht, bleibt abzuwarten – die Chemie zwischen den beiden war auf dem roten Teppich jedenfalls unübersehbar.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Moses Sumney bei den Essence Black Women In Hollywood Awards, Februar 2025

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im März 2022

