Jodie Turner-Smith streitet sich mit Ex Joshua um Unterhalt

Zwischen Jodie Turner-Smith (38) und ihrem Noch-Ehemann Joshua Jackson (46) eskaliert der Streit um die Finanzen. Die britische Schauspielerin reichte laut TMZ kürzlich neue Dokumente beim Gericht ein, in denen sie behauptet, ihr Ex-Mann habe seit ihrer Trennung im vergangenen Jahr weder Kindes- noch Ehegattenunterhalt bezahlt. Jodie fordert daher rückwirkend umgerechnet 8.219 Euro pro Monat für ihre gemeinsame Tochter Juno sowie 27.557 Euro für ihren Ehegattenunterhalt. Zudem verlangt sie 240.546 Euro für ihre Anwalts- und Prozesskosten. In den Unterlagen argumentiert sie, Joshua habe während ihrer vierjährigen Ehe deutlich mehr verdient und versprochen, sie und ihre Tochter finanziell zu unterstützen, falls es jemals zur Trennung kommen sollte.

Die einstigen Partner, die sich 2018 kennengelernt und 2019 das Jawort gegeben haben, befinden sich aktuell in einer offenbar schwierigen Scheidungsphase. Jodie wirft Joshua in den Dokumenten vor, die juristischen Verfahren in die Länge zu ziehen, wodurch ihre Anwaltskosten in die Höhe schießen würden. Ursprünglich hatte sie auf Ehegattenunterhalt verzichten wollen, diese Entscheidung jedoch revidiert, da Joshua sich nicht an frühere Versprechen halten würde. "Joshua hat mir versprochen, mich immer zu unterstützen und hat mir versichert, dass ich mich nie um die finanzielle Sicherheit meiner Tochter sorgen müsste, wenn wir getrennt sind, weil er sagte, er verstehe, wie schwierig das Leben als schwarze Frau und alleinerziehende Mutter sein kann", begründete sie ihre Forderungen.

Erst kürzlich sprach die 38-Jährige auch über die Herausforderungen, die das Co-Parenting ihrer gemeinsamen Tochter Juno mitbringe. "Es ist eine Anpassungsphase für jeden, der sich von jemandem trennt, weil man es gewohnt ist, die ganze Zeit mit seinem Kind zusammen zu sein. Aber niemand gibt dir ein Handbuch. Jeder versucht, es herauszufinden", erklärte sie damals vage gegenüber Glamour und betonte, dass es äußerst kompliziert sei, wenn jeder Elternteil mittlerweile ein eigenes Leben führe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

Anzeige Anzeige