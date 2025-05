Joshua Jackson und Jodie Turner-Smiths Scheidung ist durch

Joshua Jackson (46) und Jodie Turner-Smith (38) haben ihre Scheidung endlich endgültig abgeschlossen. Die Schauspieler haben sich laut Gerichtsdokumenten, die unter anderem InTouch vorliegen, auf eine Aufteilung ihres Vermögens sowie eine Regelung für das gemeinsame Sorgerecht ihrer Tochter Juno geeinigt. Während das Paar darauf verzichtet, gegenseitig Ehegattenunterhalt zu zahlen, übernimmt Joshua monatliche Zahlungen von 2.509 Euro für den Kindesunterhalt. Außerdem teilen sie sich alle weiteren anfallenden Ausgaben für ihre Tochter gleichmäßig. Die Vereinbarung sieht vor, dass beide auch künftig das Sorgerecht zu gleichen Teilen ausüben – zumindest so lange, bis endgültig über einen detaillierten Umgangsplan entschieden wird.

Außerdem einigten sie sich darauf, dass Jodie sämtliche Einnahmen und Besitztümer – unter anderem Kunst, Schmuck und persönliche Gegenstände – behalten darf, die vor, während und nach der Ehe in ihrem Besitz waren. Auf der anderen Seite verbleiben Joshua diverse Immobilien in Los Angeles, die Rechte an seinen Schauspielprojekten, Fahrzeuge, Bankkonten und Erlöse aus Versicherungszahlungen, etwa nach Wildfeuerschäden. Beide Ex-Partner sind zudem verpflichtet, ihre Einkommensverhältnisse jährlich offenzulegen, um den Kindesunterhalt notfalls anzupassen. Gemeinsame Konten werden geschlossen und das restliche Guthaben aufgeteilt. Zusätzlich zahlte Joshua seiner Ex-Frau eine Ausgleichszahlung von rund 240.000 Euro, um finanzielle Angelegenheiten wie Anwaltskosten abschließend zu klären.

Nach dem Liebes-Aus im Jahr 2023 entwickelte sich die Trennung der Schauspieler schnell zu einem regelrechten Rosenkrieg. Die beiden stritten unter anderem um Geld und das Sorgerecht für ihre gemeinsame Tochter. Aber auch einfache Entscheidungen sorgten kurz vor der Scheidungsvereinbarung für viel Stress: Die "The Independent"-Darstellerin wollte kürzlich, dass ihre Tochter die Grundschule wechselt, doch Joshua unterstützte das laut TMZ nicht, weshalb Jodie von einem Richter forderte, Joshua zu verpflichten, sich an eine Gerichtsvereinbarung zu halten, die ihr die Entscheidungshoheit bei der Schulauswahl einräumt. Obendrein wollte sie erreichen, dass Joshua ihre Anwaltskosten von rund 66.000 Euro für den Schulstreit übernimmt.

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Getty Images Joshua Jackson, Schauspieler

