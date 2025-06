Joshua Jackson und Ex Jodie streiten um Ferien ihrer Tochter

Joshua Jackson (47) und Jodie Turner-Smith (38) stehen auch nach ihrer Scheidung vor Herausforderungen beim gemeinsamen Sorgerecht für Tochter Juno. Laut US Weekly entbrannte während der Sommerferien ein Streit darüber, wie die Fünfjährige ihre Zeit verbringen soll. Jodie plante, Juno für fünf Wochen mit nach Europa zu nehmen, während sie in Marokko dreht. Joshua lehnte das ab – aus Sorge um Junos schulische Stabilität und die lange Trennung. Beide formulierten ihre Standpunkte in persönlichen Briefen ans Gericht.

Joshua betonte in seinem Schreiben, wie wichtig es ihm sei, dass Juno auch weiterhin einen geregelten Schulalltag genießt und eine stabile Beziehung zu beiden Elternteilen hat. Er plädierte dafür, dass Entscheidungen über Junos Aufenthaltsort und Reisen gemeinsam getroffen werden sollten, um Enttäuschungen bei dem Kind zu vermeiden. Jodie hingegen argumentierte, dass die gemeinsame Zeit in Europa für Juno eine wertvolle Erfahrung sein könnte und diese Phase auch Hilfe bei ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung bieten würde. Der Streit um diese Pläne zeigt, wie schwierig es sein kann, die Bedürfnisse eines Kindes und die persönlichen Wünsche der Eltern in Einklang zu bringen.

Die Situation ist eine Fortsetzung der juristischen und emotionalen Auseinandersetzungen, die das ehemalige Paar nach der Trennung bewältigen muss. Bereits bei der Scheidung einigten sich die Schauspieler darauf, das Sorgerecht für Juno zu teilen und gemeinsam Verantwortung zu tragen. Doch Themen wie Junos Schulauswahl oder mögliche Reisepläne sorgen offensichtlich weiterhin für Spannungen. Jodie und Joshua, die 2019 heirateten und vier Jahre später ihre Ehe beendeten, scheinen trotz aller Differenzen das Wohl ihrer Tochter in den Vordergrund stellen zu wollen – auch wenn beide unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was das Beste für Juno ist.

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Filmpremiere zu "Queen & Slim", November 2019

LRNYC / MEGA Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im Januar 2021

