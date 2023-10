Jodie Turner-Smith erstmals nach Joshua-Scheidung gesichtet

Wie geht es ihr? Jodie Turner-Smith (37) und Joshua Jackson (45) hatten erst 2019 geheiratet. Wenige Monate später begrüßten die beiden Schauspieler dann ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt. Doch ihr Glück sollte nicht von Dauer sein: Anfang Oktober haben Joshua und Jodie nämlich die Scheidung eingereicht. Nun wurde die 37-Jährige erstmals nach der völlig überraschenden Trennung von ihrem Mann gesichtet.

Fotos, die Us Weekly vorliegen, zeigen Jodie am Samstag bei einem morgendlichen Work-out in Los Angeles. Die Schauspielerin besuchte frisch und munter einen Pilates-Kurs. Dafür trug sie eine schwarze Baseballkappe, eine Sonnenbrille und kombinierte dazu ein blaues Top mit schwarzer Leggings. "Sie sah selbstbewusst und bereit für ein frühmorgendliches Work-out aus", berichtete ein Augenzeuge gegenüber dem Magazin und fügt hinzu, dass sie die einstündige Stunde "glücklich und entspannt" verließ.

So entspannt und gelassen Jodie beim Sport wirkte – für ihre Familie kam die Scheidung mehr als überraschend. "Wir waren alle schockiert und traurig, als wir von der Scheidung erfuhren. Wir denken gerade jetzt an Jodie und wünschen ihr das Beste", erzählte eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Getty Images Jodie Turner-Smith, Model, und Joshua Jackson, Schauspieler

Getty Images Jodie Turner-Smith bei der Fashion Week in Mailand

