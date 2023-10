"Ab ins Beet"-Kultstar Ralf Ender ist plötzlich verstorben

Trauer um eine Kultfigur. In der Gartenshow "Ab ins Beet" konnte Ralf Ender die Herzen der Fans erobern. Zusammen mit seiner Frau Conny begeisterte er mit seiner authentischen Art. Neben dem kultigen Format war Ralle, wie er genannt wurde, auch in Shows wie "Einmal Camping, immer Camping", "Ab in die Ruine" und "Die Superchefs" zu sehen. Nun müssen seine Fans aber überraschend Abschied nehmen: Ralf ist mit 63 Jahren verstorben.

Das wird jetzt über den offiziellen Facebook-Account von "Ab ins Beet" bekannt. "Gestern ist überraschend unser Freund und Beet-Bruder Ralf 'Ralle' Ender verstorben. Wir alle sind sehr traurig und vermissen ihn unendlich. Er war ein wunderbarer Mensch und wird immer in unseren Gedanken und Herzen weiterleben", heißt es in dem Nachruf. Zur genauen Todesursache ist bisher nichts bekannt. Auch ein Statement von Ralfs Familie steht noch aus.

In der Kommentarspalte unter dem Post nehmen die Fans traurig Abschied von ihrem Ralf. "Er war ein authentischer Kerl mit dem Herz am rechten Fleck", erinnert sich ein User, und ein anderer schreibt: "Ralle war immer klasse." Viele Fans denken nun auch an die trauernde Familie und bekunden ihr Beileid: "Unser Mitgefühl geht an seine Familie und Freunde, viel Kraft in dieser schweren Zeit."

