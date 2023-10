Ralf Enders (†63) Conny trauert um den "Ab ins Beet"-Star

Der Schmerz über seinen Verlust sitzt tief. Ralf Ender eroberte nicht nur die Fans von "Ab ins Beet" im Sturm – auch bei "Einmal Camping, immer Camping" und "Die Superchefs" konnte er durch seine sympathische Art das Publikum für sich gewinnen. Am Freitag erreichten dann traurige Nachrichten die Fernsehwelt: Ralle ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Nun nimmt seine Frau Conny Abschied von ihm.

Auf Instagram zollt die Witwe ihrem verstorbenen Mann nun auf rührende Art und Weise Tribut. "Mein geliebter Schatz. Wir haben zwölf Jahre zusammen gelacht und geweint, hatten so schöne Momente, die ich nie vergessen werde", trauert Conny und fügt hinzu: "Du warst meine große Liebe. Wir hatten zusammen noch so viel vor und dann wirst du mir plötzlich und unerwartet genommen." Sie könne gar nicht in Wort fassen, wie sehr sie ihre bessere Hälfte vermisse.

Erst vor wenigen Tagen gab der offizielle Facebook-Account von "Ab ins Beet" die traurigen News bekannt. "Gestern ist überraschend unser Freund und Beet-Bruder Ralf 'Ralle' Ender verstorben. Wir alle sind sehr traurig und vermissen ihn unendlich. Er war ein wunderbarer Mensch und wird immer in unseren Gedanken und Herzen weiterleben", hieß es in dem Statement. Zur genauen Todesursache des Kultstars ist bisher nichts bekannt.

Instagram / enderralle Ralf Ender, Gartenshow-Protagonist

Instagram / enderralle Ralf Ender und Conny im Mai 2023

Instagram / enderralle Ralf Ender im Juli 2023

