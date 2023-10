Mit Billardkugeln geworfen? Miles Bridges muss vor Gericht

Es wird ein juristisches Nachspiel für ihn geben. Hinter Miles Bridges liegen turbulente Monate: Der Basketballspieler war von seiner Ex-Freundin Mychelle Johnson wegen häuslicher Gewalt angeklagt und anschließend zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Auch die NBA zog daraus ihre Schlüsse und suspendierte den Hornets-Star für insgesamt 30 Spiele. Doch damit nicht genug: Miles muss sich nun erneut vor Gericht verantworten.

Wie The Athletic berichtet, hat das Mecklenburg County Sheriff's Office am Mittwoch eine Vorladung für den 25-Jährigen ausgestellt. Der Grund: Aus der Strafanzeige geht hervor, dass Miles das Auto seiner Ex-Freundin mit Billardkugeln beworfen haben soll – zertrümmerte Windschutzscheibe und Beulen im Fahrzeug inklusive. Er habe zudem damit gedroht, ihr alles wegzunehmen und den Unterhalt für das Kind einzubehalten, falls sie die Polizei rufen würde. Am 13. November soll er vor Gericht erscheinen.

Im vergangenen Jahr hatte der Profisportler immer wieder behauptet, dass die Anschuldigungen der häuslichen Gewalt nicht stimmen würden – vor Gericht plädierte er dann aber trotzdem auf schuldig. Neben seiner Bewährungsstrafe musste der Profisportler auch rund 100 Stunden gemeinnützige Arbeit absolvieren und zudem einen Erziehungskurs besuchen.

Getty Images Miles Bridges im Januar 2022

