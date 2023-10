"Geht es nicht gut": Annemarie Eilfeld kündigt Netzpause an

Sie nimmt sich eine Auszeit. Annemarie Eilfeld (33) wurde vor allem durch ihre Teilnahme an DSDS bekannt. Zwar konnte sie die Show damals nicht gewinnen, jedoch fand ihr Leben im Rampenlicht trotzdem seinen Anfang. Unter anderem war sie im "Sommerhaus der Stars" zu sehen. Doch auch in den sozialen Medien versorgt die Musikerin ihre Fans regelmäßig mit verschiedenen Inhalten. Damit soll nun allerdings vorerst Schluss sein: Annemarie zieht sich aus den sozialen Medien zurück.

"Instagram Pause. Mir geht es gerade nicht so gut", teilt die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story. Ein dazugehöriger Schnappschuss zeigt sie offenbar im gemütlichen Look auf ihrer Couch. Den Grund für ihre plötzliche Pause will sie dabei jedoch zunächst nicht verraten. "Vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ich darüber sprechen möchte. Aber aktuell teile ich mich nur meinen engsten Freunden und Familie mit. [Ich] denke ihr habt Verständnis dafür", schreibt sie weiter.

Erst kürzlich hatte Annemarie zudem angekündigt, dem Trash-TV den Rücken zu kehren – manche Szenen würden ihr bis heute schaden. "Ich will mich mehr auf Musik konzentrieren. Mit Trash-TV von RTL ist Schluss! Da bin ich ein gebranntes Kind. Ich will von diesem Sender nicht mehr als Arsch der Nation dargestellt werden", begründete die Sängerin ihre Entscheidung gegenüber Bild.

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Schlagerstar

Anzeige

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Musikerin

Anzeige

Getty Images Annemarie Eilfeld, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de