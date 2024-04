"Tatort"-Star Christine Urspruch legte sich mit Urlaubern an

Christine Urspruch (53) hat eine ziemlich unangenehme Erfahrung gemacht! Die Tatort-Darstellerin plaudert im Gespräch mit Barbara Schöneberger (50) in deren Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" aus, dass sie schon einmal versucht hatte, sich ihren Status als TV-Star zunutze zu machen – jedoch ohne Erfolg: "Ich habe mich mal am Flughafen vorgedrängelt." Bei den anderen Reisenden kam das gar nicht gut an. "'Nur, weil man Sie aus dem Fernsehen kennt, heißt das nicht, dass Sie andere Rechte haben'", soll einer von ihnen gemeckert haben.

Mittlerweile blickt Christine alles andere als positiv auf ihr Verhalten zurück – es tue ihr im Nachhinein sogar leid. "Ich war einfach hundemüde. Der Flug fiel aus und dann mussten wir uns eben anstellen", gibt sie zu verstehen. Um das Ganze zu verkürzen, hatte sie sich dann clever vorgedrängelt. Dabei gesteht Barbara, dass sie das manchmal ganz bewusst tue: "Bei mir ist das so, wenn ich morgens zum Flughafen gehe und mir unsicher darüber bin, wie viel los ist, dann schminke ich mich. Egal, wie früh es ist, damit sie mich erkennen. Nur dann besteht die Chance, dass ich vorgelassen werde."

Wenn Christine nicht auf Reisen ist, lebt sie in Wangen, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg. Dort zu wohnen, sei eine ganz bewusste Entscheidung gewesen: Die Schauspielerin habe gewollt, dass ihre Tochter Lilo mit der Natur aufwachsen kann. Aktuell mache die 19-Jährige ihr Abitur.

Getty Images Barbara Schöneberger im Januar 2024

Instagram / christine_urspruch Christine Urspruch und ihre Tochter Lilo auf Sri Lanka

