Sommerhaus-Rückblick: Annemarie fand ihre Staffel schlimmer

Sie gibt ihre Einschätzung ab! Das Sommerhaus der Stars war auch dieses Jahr in aller Munde. Der Streit zwischen Walentina Doronina (23), Can Kaplan und Luigi Birofio (24) eskalierte sogar so sehr, dass sie die Show verlassen mussten, da es zuvor zu Handgreiflichkeiten kam. Viele Fans finden, dass diese Staffel alles getoppt hat. Sie ist aber anderer Meinung: Annemarie Eilfeld (33) fand ihre Sommerhaus-Zeit viel böser!

Im Promiflash-Interview auf Denise Mertens (33) Halloweenparty blickt sie zurück und vergleicht die beiden Staffeln: "Ich fand meine Staffel schlimmer. Weil anspucken und Leuten auf den Kopf hauen, mehrere Stunden im Krankenhaus und bewusstlos sein, fand ich schlimmer." Nach einem Spiel war Annemaries Ehemann Tim Sandt damals bewusstlos gewesen, weil sein Mitstreiter Michael Tomaschautzki ihm aus Versehen auf den Kopf geschlagen hatte.

Wegen einer Maske hatte er Tim nicht gesehen. "Gewalt ist grundsätzlich scheiße, aber ich fand, in unserer Staffel war tatsächlich mehr Gewalt. Das hat mir dort keinen Spaß gemacht und es hat mir auch beim Zugucken keinen Spaß gemacht", betont Annemarie erneut im Gespräch mit Promiflash. Aber was meint ihr: Welche Staffel war schlimmer? Stimmt unten ab!

ActionPress Tim Sandt und Annemarie Eilfeld, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Nicole Kubelka / Future Image Annemarie Eilfeld, Sängerin

Getty Images Annemarie Eilfeld, ehemalige DSDS-Kandidatin

Welche Staffel findet ihr schlimmer: Die von Annemarie Eilfeld (33) oder die aktuelle? Die von Annemarie Eilfeld. Die aktuelle Staffel. Abstimmen Ergebnis anzeigen



