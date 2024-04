"Prominent getrennt"-Lukas meldet sich nicht mehr bei Chiara

Bei Prominent getrennt gab Lukas Baltruschat (29) in der vergangenen Folge zu, seiner Ex Chiara Fröhlich (26) fremdgegangen zu sein. Nach der Show herrscht aber Funkstille zwischen den Verflossenen. "Nein, Lukas hat sich nicht noch mal bei mir gemeldet. [...] Er hat mir in Südafrika selbst noch eine allerletzte Whatsapp-Nachricht geschickt, auf die ich aber nie reagiert habe", erzählt Chiara in ihrer Instagram-Story. Sie hatte eigentlich gehofft, dass der Bachelorette-Star es mehr bereut: "Vielleicht blickt er jetzt zurück und hat Zeit, das zu reflektieren und wird dann Reue zeigen während der Ausstrahlung – aber auch hier Nada."

Stattdessen soll Lukas derzeit gegen sie wettern. "Im Gegenteil: Es wurden seine Freunde losgeschickt, die während der Ausstrahlung in den Kommentaren gegen mich hetzen sollten", echauffiert sich die Bachelor in Paradise-Bekanntheit. Das kann sie kaum glauben: "Ich bin einfach immer noch so schockiert über die Respektlosigkeit, die mir gegenüber an den Tag gelegt wird."

In der neuen Folge von "Prominent getrennt" beteuert Lukas im Einzelgespräch mit seiner Ex immer wieder, dass er nicht fremdgegangen ist. Daraufhin bittet sie ihn aber, dass er ehrlich sein soll, bis sie ihn schließlich aus der Reserve locken kann. "Du hast recht. Ich habe dich betrogen", gibt der Influencer zähneknirschend zu.

Anzeige Anzeige

RTL Chiara Fröhlich und Lukas Baltruschat bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

privat Lukas Baltruschat und Chiara Fröhlich

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Lukas' Entscheidung, keinen Kontakt mehr zu Chiara aufzunehmen? Ich finde das verständlich. Das geht gar nicht! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de