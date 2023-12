Ein Schreck: Bei Annemarie Eilfeld brannte es an Weihnachten

Davon muss sich Annemarie Eilfeld (33) wohl erstmal erholen...Die DSDS-Bekanntheit ist nach der Show nicht wie viele andere Kandidaten in der Versenkung verschwunden – sie geht immer noch ihrer Leidenschaft nach: der Musik. Auch im Privatleben scheint es rundzulaufen. Mit ihrem Verlobten Tim Sandt durfte sie einen Sohn namens Elian auf der Welt begrüßen. An Weihnachten musste sich Annemarie aber große Sorgen um ihre Liebsten machen.

In ihrer Instagram-Story zeigt sie ihrer Community, was vorgefallen ist. "Natürlich passiert so etwas an Weihnachten. Bei uns hat es heute früh gebrannt", erzählt sie sichtlich geschockt. Der Durchlauferhitzer sei in der Küche abgebrannt – passiert ist aber niemandem etwas. "Als ich das gesehen habe, habe ich sofort unseren Kleinen genommen und ihn ins Auto gesetzt", schildert Annemarie weiter. Daraufhin habe sie die Feuerwehr gerufen.

Mittlerweile können sie die Festtage wieder genießen, wie sie ebenfalls auf Social Media verrät. Total stolz posiert Annemarie mit dem kleinen Elian vor dem Weihnachtsbaum, unter dem zahlreiche Geschenke liegen, und kennzeichnet den Schnappschuss mit dem Wort "Liebe" und einem Herz-Emoji.

Instagram / annemarie_eilfeld Tim Sandt und Annemarie Eilfeld mit ihrem Sohn

Getty Images Annemarie Eilfeld, Sängerin

Instagram / annemarie_eilfeld Elian und Annemarie Eilfeld

